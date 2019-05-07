Экономика

Минфин оценил нарушения при госзакупках в 153 млрд рублейПраво.ру 02:32

Национальный антикоррупционный комитет дает еще более пессимистичную оценку – около 20%, или 1,3 трлн руб. «Известия» отмечают, что 40% конкурсов в общей сумме на 3,4 трлн руб. не были завершены, поскольку доступ к торгам получил только один потенциальный исполнитель.
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Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд руб

РБК05:08

«Известия»: бюджет потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

ТАССвчера в 19:53

СМИ: Бюджет РФ потерял минимум 153 млрд рублей из-за нарушений при госзакупках

Life.ruвчера в 20:48

Бюджет РФ лишился 153 млрд руб. из-за нарушений при госзакупках

Московский Комсомолецвчера в 20:17

Минфин подсчитал потери бюджета при проведении госзакупок

News.ru03:05

Урон бюджету: нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:14

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Известиявчера в 19:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Общество

Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Экономика

Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы

Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Обновлено в 14:43
Экономика

Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года

Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).
Обновлено в 06:45
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Футбол

Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика

Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

Обновлено в 13:33
Футбол

Почеттино может уйти из «Тоттенхэма» в случае выигрыша Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне ответного матча полуфинального противостояния Лиги чемпионов с «Аяксом» из Нидерландов не исключил вероятности ухода из команды в случае триумфа в турнире.
Обновлено в 15:15
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки

По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе в Москве

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Обновлено в 14:04
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Технологии

Build 2019: демонстрация первой высадки на Луну для HoloLens 2 на базе Unreal Engine

Чтобы показать перспективы, команда Unreal Engine и представила интерактивную визуализацию первой высадки на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», которой в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 14:54
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
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