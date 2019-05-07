Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 03:12
Происшествия
Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте
Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
«Тюрьма для Месси»: Моуриньо рассказал, как обыграть «Барселону»
Перед ответным матчем «Ливерпуля» с «Барселоной» Моуриньо специально для портала The Coach Voice разобрал ту самую игру 2010 года и рассказал, как можно обыграть каталонцев.
Обновлено в 00:55
Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Кино
Ирина Шевчук рассказала, как Станислав Ростоцкий с трудом утвердил ее на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»
В легендарной ленте Шевчук сыграла Риту Осянину, которая погибла последней из пяти советских девушек.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения
В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Курсанты ДВОКУ восстановили прославленный танк Т-34
Прославленный танк Т-34, названный в годы Великой Отечественной войны «Боевой подругой», военные ДВОКУ хотят показать амурчанам на параде в День Победы.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Политика
В Минфине США отказались предоставить конгрессу декларации Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин принял решение отклонить просьбу американских конгрессменов предоставить им для изучения налоговые декларации главы государства Дональда Трампа, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансового ведомства.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве
В Москве стартовала генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В центре Луганска заметили «Грады»
Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.
Обновлено в 03:10
Политика
«Стотысячетонный блеф»: в Германии высмеяли американский авианосец
Немецкий журналист усомнился в эффективности такого грозного оружия США как авианосцы.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение США в Венесуэлу
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу Интернет-издание «Лента.ру» сообщает о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, на которой стороны обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Помпео усомнился в перспективах внешней политики США
Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что администрации Дональда Трампа хватит времени для решения всех задач во внешней политике.
Обновлено в 02:10