Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

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