Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Бюджет РФ лишился 153 млрд руб. из-за нарушений при госзакупках

Московский Комсомолецвчера в 20:17

СМИ: Бюджет РФ потерял минимум 153 млрд рублей из-за нарушений при госзакупках

Life.ruвчера в 20:48

Россия потеряла 153 миллиарда рублей из-за нарушений при госзакупках

VSE42 Новостивчера в 23:37

Минфин РФ оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

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«Известия»: бюджет РФ потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

ТАССвчера в 19:53

Урон бюджету: нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:14

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Известиявчера в 19:47
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Общество

Пять регионов России аномально голосовали за дочь Алсу

Обновлено в 00:15
Кино

Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал

Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:48
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о выплатах компенсации всем пассажирам и семьям погибших при крушении в Шереметьево самолета SSJ 100 рейса Москва—Мурманск.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые стала бабушкой

Счастливая бабушка рассказала, что процесс раскрытия шел очень долго: «Стало понятно, что придется ждать больше 10 часов (Лену я #родила за 10 часов, дойдя пешком до родблока по стеночке)».
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Обновлено в 00:03
Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено вчера в 09:43
Транспорт

В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада

Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

«Бостон» победил «Коламбус» и выиграл серию

"Бостон" выиграл серию со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции, где будет бороться с "Каролиной Харрикейнз".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено вчера в 17:26
Финансы

Рубль балансирует около отметки 65

В плюсе рубль закрылся по отношению к британскому фунту, который обвалился на Форекс из-за неопределённости по Брекзит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
Обновлено в 00:10
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие

Корабль «Советск» начнет ходовые испытания во второй половине мая

«Малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск» выйдет на заводские ходовые испытания во второй половине мая текущего года», — говорится в сообщении министерства обороны.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Политика

ВС поддержал увеличение срока лишения свободы за самодельные бомбы

Авторами инициативы об увеличении срок лишения свободы за самодельные бомбы выступила группа депутатов от "Единой России" во главе с первым замруководителя фракции Адальби Шхагошевым.
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты

Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13

В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
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