Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Общество
Пять регионов России аномально голосовали за дочь Алсу
Обновлено в 00:15
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево
Обновлено вчера в 11:48
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о выплатах компенсации всем пассажирам и семьям погибших при крушении в Шереметьево самолета SSJ 100 рейса Москва—Мурманск.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые стала бабушкой
Счастливая бабушка рассказала, что процесс раскрытия шел очень долго: «Стало понятно, что придется ждать больше 10 часов (Лену я #родила за 10 часов, дойдя пешком до родблока по стеночке)».
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено вчера в 09:43
Транспорт
В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
«Бостон» победил «Коламбус» и выиграл серию
"Бостон" выиграл серию со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции, где будет бороться с "Каролиной Харрикейнз".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении
Обновлено вчера в 17:26
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
В плюсе рубль закрылся по отношению к британскому фунту, который обвалился на Форекс из-за неопределённости по Брекзит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
Обновлено в 00:10
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Корабль «Советск» начнет ходовые испытания во второй половине мая
«Малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск» выйдет на заводские ходовые испытания во второй половине мая текущего года», — говорится в сообщении министерства обороны.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Политика
ВС поддержал увеличение срока лишения свободы за самодельные бомбы
Авторами инициативы об увеличении срок лишения свободы за самодельные бомбы выступила группа депутатов от "Единой России" во главе с первым замруководителя фракции Адальби Шхагошевым.
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28