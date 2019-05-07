Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47
Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лавров и Помпео начали переговоры в Рованиеми
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Майк Помпео проводят встречу в Рованиеми (Финляндия).
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Россия построит атомный авианосец
Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В команде Зеленского признали неспособность Киева противостоять РФ на Азове
Апаршин заявил, что в связи с неспособностью Украины противостоять РФ на Азове, не хотел бы, чтобы украинские эксперты требовали от Зеленского быстрого восстановления военно-морских сил страны.
Обновлено в 04:14
Футбол
Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Космос
Космический аппарат Gaia, изучая звезды, обнаружил три астероида
Gaia обнаружила три астероида, и наземный телескоп подтвердил находку. Три астероида имеют необычные траектории в космосе.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол
Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй
Обновлено в 02:47
Происшествия
МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей
Обновлено в 01:27
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40