Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

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