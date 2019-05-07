Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
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«Известия»: бюджет потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

ТАССвчера в 19:53

Минфин РФ оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Аргументы и Факты00:04

СМИ: Бюджет РФ потерял минимум 153 млрд рублей из-за нарушений при госзакупках

Life.ruвчера в 20:48

Бюджет РФ лишился 153 млрд руб. из-за нарушений при госзакупках

Московский Комсомолецвчера в 20:17

Минфин подсчитал потери бюджета при проведении госзакупок

News.ru03:05

Урон бюджету: нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:14

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Известиявчера в 19:47
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Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Лавров и Помпео начали переговоры в Рованиеми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Майк Помпео проводят встречу в Рованиеми (Финляндия).
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие

Россия построит атомный авианосец

Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400

Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации

Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В команде Зеленского признали неспособность Киева противостоять РФ на Азове

Апаршин заявил, что в связи с неспособностью Украины противостоять РФ на Азове, не хотел бы, чтобы украинские эксперты требовали от Зеленского быстрого восстановления военно-морских сил страны.
Обновлено в 04:14
Футбол

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле

Обновлено вчера в 13:08
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Челябинской области

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Чайные промоутеры с Невского проспекта избили продавца картин

Обновлено в 03:14
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Космос

Космический аппарат Gaia, изучая звезды, обнаружил три астероида

Gaia обнаружила три астероида, и наземный телескоп подтвердил находку. Три астероида имеют необычные траектории в космосе.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол

Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй

Обновлено в 02:47
Происшествия

МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:47
Авто

Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей

Обновлено в 01:27
Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
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