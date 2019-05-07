Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия 19:47
Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо
Сирийские правительственные войска атаковали позиции террористов к югу и западу от Алеппо.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Политика
Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников
Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено в 21:20
Авто
Lexus объявил скидки на свои модели в мае
Обновлено в 07:53
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Общество
У стен Кремля провели профилактику Вечного огня
Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 16:10
Интернет
Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ
Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:42
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено в 12:08
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено в 11:53
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Транспорт
В апреле установлен рекорд по пассажиропотоку на МЦК
В апреле этого года зафиксирован рекордный пассажиропоток на МЦК по сравнению с другими месяцами с начала пассажирского движения на кольце, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Московской железной дороги.
Обновлено в 10:34
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено в 22:46
Политика
Украинский депутат отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 10:13
Общество
Кто потеряет в зарплате из-за майского отпуска
Многие работники взяли отпуск на эти дни и присоединили его к праздникам. Однако из-за этого они потеряют в деньгах.
Обновлено в 10:27