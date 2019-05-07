Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия 19:47

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Происшествия «Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Армия и оружие США ожидают иранской атаки на свои силы Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.

Армия и оружие В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.

Политика Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.

Политика Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.

Общество У стен Кремля провели профилактику Вечного огня Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Интернет Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.

Политика «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром» Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Происшествия Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Транспорт В апреле установлен рекорд по пассажиропотоку на МЦК В апреле этого года зафиксирован рекордный пассажиропоток на МЦК по сравнению с другими месяцами с начала пассажирского движения на кольце, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Московской железной дороги.

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.