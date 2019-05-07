Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.

Происшествия Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100 Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева возглавивший созданную после катастрофы правительственную комиссию Дитрих намерен посмертно представить к ордену Мужества.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Происшествия Прокурор требует реальные сроки для Кокорина и Мамаева Для Александра Кокорина прокурор потребовала 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для Павла Мамаева 1 год и 5 месяцев, для Александра Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев лишения свободы, для Кирилла Кокорина - 1 год и 4 месяца лишения свободы и 11 месяцев исправительных работ.

Здоровье Антибиотики нашли в молоке и сметане в Ростовской области В молоке и сметане, которые продают в Ростовской области, нашли следы антибиотиков.

Политика Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.

Происшествия В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Общество Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.

Политика Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Экономика «Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Происшествия Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе» В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.

Происшествия Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Происшествия Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет» Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».

Здоровье Названа главная причина преждевременной смертности Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.

Экономика Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом» Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.

Происшествия Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.

Культура Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Политика На Украине избрали главу антикоррупционного суда Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».

Политика Год назад Владимир Путин вновь стал президентом Ровно год назад Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.