Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика
Лавров резко ответил журналисту CNN
Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Происшествия
СК рассматривает несколько причин ЧП в «Шереметьеве»
Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 6 мая.
Обновлено вчера в 05:16
Футбол
Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА
Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
Общество
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц
Обновлено в 05:50
Общество
В Чечне начало работать женское такси «Мехкарий»
Идея запуска женского такси появилась из-за того, что езда женщин с мужчинами-таксистами противоречит религиозным нормам ислама, традициям северокавказской республики и личным принципам семей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Общество
Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ
Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Экономика
Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войны
Настроения инвесторов на азиатских рынках отчасти улучшились после сообщений, что Китай не планирует отказываться от торговых переговоров с США.
Обновлено в 02:11
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Здоровье
В России становится всё больше людей с астмой
Курбачева отметила, что в современном мире смерть от астмы наступает или при неправильном лечении, или при «нелеченных случаях».
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Силовики задержали около 30 неонацистов в Москве, Владимире и Рязани
Осведомлённый источник сообщил Интерфаксу, что члены группировки находились в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с карты «Сбербанка»
Одна из пострадавших от действия мошенников сообщила, что в уведомлениях якобы от «Сбербанка» появляется сообщение, где присутствует просьба подтвердить переводу на сумму почти 10 тыс. рублей в «Столото».
Обновлено в 05:59
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Общество
В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск
В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28