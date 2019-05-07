Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд руб

РБК05:08

Урон бюджету: нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:14

СМИ: Бюджет РФ потерял минимум 153 млрд рублей из-за нарушений при госзакупках

Life.ruвчера в 20:48

Бюджет РФ лишился 153 млрд руб. из-за нарушений при госзакупках

Московский Комсомолецвчера в 20:17

«Известия»: бюджет потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

ТАССвчера в 19:53

Минфин подсчитал потери бюджета при проведении госзакупок

News.ru03:05

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Известиявчера в 19:47
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Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Происшествия

СК рассматривает несколько причин ЧП в «Шереметьеве»

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 6 мая.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

Брянского депутата Юрия Гапеенко приговорили к 7 годам тюрьмы

Обновлено в 03:17
Футбол

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
Общество

На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц

Обновлено в 05:50
Общество

В Чечне начало работать женское такси «Мехкарий»

Идея запуска женского такси появилась из-за того, что езда женщин с мужчинами-таксистами противоречит религиозным нормам ислама, традициям северокавказской республики и личным принципам семей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Общество

Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ

Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Футбол

Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять

Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Экономика

Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войны

Настроения инвесторов на азиатских рынках отчасти улучшились после сообщений, что Китай не планирует отказываться от торговых переговоров с США.
Обновлено в 02:11
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Здоровье

В России становится всё больше людей с астмой

Курбачева отметила, что в современном мире смерть от астмы наступает или при неправильном лечении, или при «нелеченных случаях».
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Силовики задержали около 30 неонацистов в Москве, Владимире и Рязани

Осведомлённый источник сообщил Интерфаксу, что члены группировки находились в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Семьям погибших в авиакатастрофе SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей

Обновлено в 05:47
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с карты «Сбербанка»

Одна из пострадавших от действия мошенников сообщила, что в уведомлениях якобы от «Сбербанка» появляется сообщение, где присутствует просьба подтвердить переводу на сумму почти 10 тыс. рублей в «Столото».
Обновлено в 05:59
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Общество

В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск

В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
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