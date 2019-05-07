Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублейИзвестия вчера в 19:47

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.
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Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд руб

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Минфин подсчитал потери бюджета при проведении госзакупок

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РЕН ТВвчера в 19:14

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Московский Комсомолецвчера в 20:17

«Известия»: бюджет потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

ТАССвчера в 19:53

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Life.ruвчера в 20:48

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Известиявчера в 19:47
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Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
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Суд норвежского Трюмсе приговорил к 14 месяцам лишения свободы гражданина России, который в декабре пытался ограбить банк в городе Лонгиийр на Шпицбергене.
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Появились одни из последних фото Жанны Фриске с сыном

На странице появились четыре фотографии, сделанные в виде коллажа. На снимках Фриске со своим сыном находится в зоопарке.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Обновлено вчера в 09:33
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В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
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Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
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В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году

Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
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«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
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Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
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Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
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Пожар в офисном здании завода в Пермском крае ликвидирован

Пожар в офисном здании на территории завода эмалированной посуды в городе Лысьва ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

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Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
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Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
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Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

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Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
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