Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиянРБК вчера в 09:06

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Алексей Моисеев
Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Признаки пузыря есть на рынке потребкредитования — даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой.
— Алексей Моисеев, российский актёрСтолица С 02:59
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