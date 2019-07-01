Финансы
Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиянРБК вчера в 09:06
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Признаки пузыря есть на рынке потребкредитования — даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой.
— Алексей Моисеев, российский актёрСтолица С 02:59
с чего всё началось
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.ТАССвчера в 08:20
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В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень
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