Финансы
Минфин назвал долги россиян критическимиГазета.Ru вчера в 11:25
Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать". Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.
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Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс вчера в 09:04
с чего всё началось
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.ТАССвчера в 08:20
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В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень
Rambler News Serviceвчера в 08:06
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
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