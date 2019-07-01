с чего всё началось

Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.

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