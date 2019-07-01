Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиянРБК 09:06

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАСС08:20

Подробнее о событии

Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком

Ведомости11:05

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

РБК09:06

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Интерфакс08:17

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

News.ru08:33

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

ТАСС08:20

Минфин согласился с Орешкиным по ограничению потребкредитования

Московский Комсомолец08:38

В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень

Rambler News Service08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено в 20:35
Общество

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 18:46
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Наука

Пентагон разработал систему идентификации личности по сердечному ритму

Обновлено в 19:46
Экономика

Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Общество

Последствия небывалого града в Мексике показали на видео

Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте

В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Любимую толстовку принцессы Дианы выставили на аукционе

Хлопковую толстовку покойной принцессы Дианы выставили на торги на бостонском аукционе RR Auction, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:26
Транспорт

Минтранс ограничит совместные поездки на машинах

Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено в 15:28
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Космос

Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера

Обновлено в 03:17
Футбол

Баринов: «Не зацикливаемся на двух поражениях в матчах за суперкубок»

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу будущего матча за суперкубок России.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Политика

Иран превысил запасы обогащенного урана, разрешенные ядерной сделкой

По информации источников, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели контрольные замеры обогащенного урана и выяснили, что его запасы у Ирана превысили лимит в 300 кг, установленный соглашением 2015 года.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000

На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное