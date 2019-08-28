Финансы

РБКРБКМинфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате

2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.
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