Финансы
РБКМинфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате
2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
РБК вчера в 23:52
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня вчера в 07:39
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Кино
Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».
iReactor вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Наргиз назвала виновницу разрыва с Фадеевым
Рамблер вчера в 15:02
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру вчера в 14:28
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Климов стал одноклубником Головина в «Монако»
Климов в минувшем сезоне выступал за молодежный состав «Локомотива», воспитанником которого является.
Sport24.ru 00:39
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла инфаркт
Актриса Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет, который смогла пережить.
Дни24 01:22
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Общество
Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак
Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет.
Известия вчера в 23:37
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Политика
США заморозят военную помощь Украине
В 2019 году объем военной помощи Украине составляет 250 миллионов долларов. На время ревизии эти деньги будут заморожены.
Труд 29 августа в 03:43
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04
Фигурное катание
Загитова — о смерти мамы Глейхенгауза: «Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах»
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью члена тренерской группы Этери Тутберидзе и мамы хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой.
Sport24.ru вчера в 15:11
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Авто
«Русский Land Cruiser» появится в продаже в 2022 году
Автоновости дня вчера в 23:36
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
Газета.Ru вчера в 19:20
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Происшествия
В результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек
Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
Вести.Ru 01:29