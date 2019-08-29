Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Кино Скончался актер Александр Числов Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Политика Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Экономика На смартфоны для российских чиновников не нашли денег Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.

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Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

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Происшествия СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

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Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.