Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинфин объяснил россиянам новые правила покупки ОФЗ

Размещение обновленных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) начнется 2 сентября, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, «народные» ОФЗ будут предлагаться гражданам через отделения четырех агентов: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта-Банк.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Госдолг снова с народом

Российская газетавчера в 15:18

Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате

РБКвчера в 11:32

Новые «народные» ОФЗ со 2 сентября будут продавать четыре банка

ПРАЙМвчера в 09:41

Новые ОФЗ-н будут продавать четыре банка с 2 сентября

Коммерсантъвчера в 10:24

Минфин назвал дату запуска «народных» облигаций в новом формате

Известиявчера в 09:46

В России расширили перечень банков для продажи «народных» облигаций

Rambler News Serviceвчера в 11:07

Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата 2 сентября

ТАССвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Происшествия

Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде

В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Авто

Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Общество

В Сахаровский центр пришли силовики

Эхо Москвы 10:31
Происшествия

Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика

США расширили санкционный список по КНДР

Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Происшествия

В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Технологии

Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре

Проект антипиратского закона внесут в Госдуму в июле Как сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин, законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября.
TelecomDaily 07:40
Политика

Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес

После развода с Кириллом Плетневым Нино Нинидзе осталась без жилья

Вокруг ТВ 03:39
Армия и оружие

Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Известия 06:58
Происшествия

СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы.
ТВ Центр 05:00
Футбол

«За ошибки наказывают в футболе». Ещенко — о поражении от «Браги»

Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Экономика

В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса

"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.
РИА Новости 08:55
Экономика

ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Общество

Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области

Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Экономика

Медведев осудил регионы за работу со средствами на экологию Волги

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.
News.ru 10:10
Футбол

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное