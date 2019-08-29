Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинфин объяснил россиянам новые правила покупки ОФЗ

Размещение обновленных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) начнется 2 сентября, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, «народные» ОФЗ будут предлагаться гражданам через отделения четырех агентов: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта-Банк.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Поход в народ: россиянам предложили одолжить денег государству

Известия17:02

Госдолг снова с народом

Российская газетавчера в 15:18

Новые ОФЗ-н будут продавать четыре банка с 2 сентября

Коммерсантъвчера в 10:24

В России расширили перечень банков для продажи «народных» облигаций

Rambler News Serviceвчера в 11:07

Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате

РБКвчера в 11:32

Новые «народные» ОФЗ со 2 сентября будут продавать четыре банка

ПРАЙМвчера в 09:41

Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата 2 сентября

ТАССвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Космос

Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе

Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ 19:09
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Здоровье

Названы повседневные привычки, которые могут состарить на 10 лет

Эксперты назвали привычки, которые способны состарить внешне сразу на 10 лет.
MedikForum.ru 00:25
Политика

Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика

Медведев распорядился создать пассажирский флот на Волге

Разработать проект строительства пассажирского флота на Волге поручил правительству премьер-министр Дмитрий Медведев.
Евразия Daily 20:13
Общество

СМИ сообщили размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости 19:28
Теннис

В женской сетке US Open не осталось россиянок

ProstoProSport 00:22
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Общество

Максакова может лишиться московской квартиры

Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.
News.ru 14:45
Экономика

Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество

Надвигающийся на США ураган усилился до третьей степени

Известия 15:27
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Армия и оружие

Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России

Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Космос

Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Экономика

Аргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности

По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер 13:21
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Кино

Меган Маркл намерена вернуться в кино

Герцогиня Сассекская хочет вернуться в кино.
РЕН ТВ 19:54
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное