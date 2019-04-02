Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Serviceвчера в 05:46
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Политика
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
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В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
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Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
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Политика
Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
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Армия и оружие
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Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
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Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
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Сотовые операторы начали переход на отечественную связь
Как появилась идея отечественной сотовой связи По словам Князева, ИТМиВТ начал разрабатывать свое решение еще в 2013 году.
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Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
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Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
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Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
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Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт
Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт.
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Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
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Политика
Президент Алжира ушел в отставку
82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.
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ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело
О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
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Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный опровергли слухи о семейной ссоре
Агата Муцениеце и Павел Прилучный опровергли слухи о семейной ссоре. Супруги поделились совместными фотографиями с Торонто.
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Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
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Политика
Украинский КС одобрил переименование Днепропетровской области
Нарушений закона в инициативе по переименованию Днепропетровской области Украины нет, постановил Конституционный суд страны.
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Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57