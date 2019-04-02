Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК 05:45

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Сыр-сбор

Российская газета12:21

Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Service05:46

Минфин объяснил идею введения новых налогов

Lenta.ru07:29

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ru06:04

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАСС07:03

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБК05:45

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъ08:25
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Экономика

Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
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Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
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Панин назвал россиян «злобными уродцами»

Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.
Обновлено в 08:11
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В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

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Телеведущая Елена Малышева не считает гематоген полезной добавкой для здоровья.
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Сообщения о втором взрыве в Петербурге проверяют в МЧС

В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о взрыве в колледже в Пушкине, ведется проверка по данному факту, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество

В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет

Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Китае из-за взрыва газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 02:47
Гаджеты

Apple проиграла суд бренду Swatch из-за схожих рекламных слоганов

Компания Apple проиграла суд со Swatch из-за похожих рекламных слоганов.
Обновлено в 14:45
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Экономика

Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле

В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот

Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России

Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Обновлено в 14:59
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Автоспорт

Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:15
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принято решение присвоить новым станциям метро следующие названия: "Коммунарка", "Мнёвники", "Карамышевская" и "Внуково".
Обновлено в 07:29
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
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В Подмосковье банда корейцев похищала и продавала собак в рестораны

Обновлено в 07:18
Футбол

Голы Година и Гризманна принесли «Атлетико» победу над «Жироной»

Обновлено в 15:32
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Футбол

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика

У Зеленского озвучили новое условие для дебатов с Порошенко

Ранее у Зеленского заявляли, что он готов прийти на дебаты с Порошенко, если ему позволит гастрольный график.
Обновлено в 10:54
Политика

Путин и Алиев отметили важность активизации переговоров по Карабаху

Обновлено в 10:52
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