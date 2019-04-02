Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Service05:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле
27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
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Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.
Обновлено в 08:11
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Елена Малышева не считает гематоген полезным
Телеведущая Елена Малышева не считает гематоген полезной добавкой для здоровья.
Обновлено в 05:17
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Сообщения о втором взрыве в Петербурге проверяют в МЧС
В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о взрыве в колледже в Пушкине, ведется проверка по данному факту, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество
В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет
Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
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Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
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Apple проиграла суд бренду Swatch из-за схожих рекламных слоганов
Компания Apple проиграла суд со Swatch из-за похожих рекламных слоганов.
Обновлено в 14:45
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Экономика
Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле
В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот
Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России
Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Автоспорт
Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:15
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принято решение присвоить новым станциям метро следующие названия: "Коммунарка", "Мнёвники", "Карамышевская" и "Внуково".
Обновлено в 07:29
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Футбол
«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика
У Зеленского озвучили новое условие для дебатов с Порошенко
Ранее у Зеленского заявляли, что он готов прийти на дебаты с Порошенко, если ему позволит гастрольный график.
Обновлено в 10:54