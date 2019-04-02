Экономика
Минфин объяснил идею введения новых налоговLenta.ru 07:29
Возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей пока прорабатывается, решение по этому поводу еще не принято. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Service05:46
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Авто
Audi тизером анонсировала премьеру беспилотного электрокара
Обновлено в 03:58
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
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Политика
Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов
Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
Обновлено в 06:26
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Юрист обвинил охранников МДМ в избиении
Обновлено в 11:03
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Спорт
Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
Обновлено в 10:27