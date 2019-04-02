Экономика

Минфин объяснил идею введения новых налоговLenta.ru 07:29

Возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей пока прорабатывается, решение по этому поводу еще не принято. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.
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Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъ08:25

Минфин объяснил идею введения новых налогов

Lenta.ru07:29

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАСС07:03

Минфин объяснил идею ввести дополнительные налоги

Московский Комсомолец07:06

Минфин разъяснил идею перевода ряда сборов в категорию налогов

Российская газета05:46

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБК05:45

Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Service05:46
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Audi тизером анонсировала премьеру беспилотного электрокара

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Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля

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Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
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Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
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ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
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Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
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Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
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В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
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Россияне высказались против объединения с Белоруссией

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
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Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
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Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
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