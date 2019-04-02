Экономика

Минфин объяснил идею введения новых налоговLenta.ru 07:29

Возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей пока прорабатывается, решение по этому поводу еще не принято. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.
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Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъ08:25

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБК05:45

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ru06:04

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАСС07:03

Минфин разъяснил идею перевода ряда сборов в категорию налогов

Российская газета05:46

Минфин объяснил идею ввести дополнительные налоги

Московский Комсомолец07:06

Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Service05:46
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Культура

Москвичей приглашают посетить экспозицию декоративных пасхальных яиц

Москвичам покажут 60 изделий, выполненных преимущественно в русском стиле. Выставка продлится с 3 апреля по 3 июня текущего года.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика

Moody’s оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине

Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором, — говорится в сообщении Moody's.
Обновлено в 09:19
Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Политика

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:38
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную

Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Спорт

Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

Обновлено в 08:55
Политика

ЦИК Украины обработал более 99% протоколов

К настоящему моменту ЦИК Украины обработала 100% протоколов в окружных избирательных комиссиях Ровенской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, где уверенно лидирует Зеленский.
Обновлено в 07:24
Авто

Hyundai и Kia горят как спички: NHTSA расширяет расследование

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие

Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Общество

Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей

Обновлено в 05:26
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию

Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье

Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма

Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.
Обновлено в 09:32
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Энергетика

Нефть «настойчиво стремится» к рубежу $70

Котировки в целом стремятся к сильному психологическому рубежу $70.
Обновлено в 02:13
Кино

Дольф Лундгрен возглавит керченскую контрразведку немецких оккупантов

Предполагается, что Дольф Лундгрен сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана сразу в двух частях трилогии – «Аджимушкай» и «Маска».
Обновлено в 08:30
Происшествия

Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках

Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
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