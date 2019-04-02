Экономика
Минфин объяснил идею введения новых налоговLenta.ru 07:29
Возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей пока прорабатывается, решение по этому поводу еще не принято. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Service05:46
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Культура
Москвичей приглашают посетить экспозицию декоративных пасхальных яиц
Москвичам покажут 60 изделий, выполненных преимущественно в русском стиле. Выставка продлится с 3 апреля по 3 июня текущего года.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика
Moody’s оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине
Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором, — говорится в сообщении Moody's.
Обновлено в 09:19
Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Политика
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Армия и оружие
Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:38
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Политика
ЦИК Украины обработал более 99% протоколов
К настоящему моменту ЦИК Украины обработала 100% протоколов в окружных избирательных комиссиях Ровенской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, где уверенно лидирует Зеленский.
Обновлено в 07:24
Авто
Hyundai и Kia горят как спички: NHTSA расширяет расследование
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие
Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Общество
Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Обновлено в 05:26
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье
Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма
Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.
Обновлено в 09:32
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Энергетика
Нефть «настойчиво стремится» к рубежу $70
Котировки в целом стремятся к сильному психологическому рубежу $70.
Обновлено в 02:13
Кино
Дольф Лундгрен возглавит керченскую контрразведку немецких оккупантов
Предполагается, что Дольф Лундгрен сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана сразу в двух частях трилогии – «Аджимушкай» и «Маска».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках
Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24