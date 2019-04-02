Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений

Rambler News Service09:40

Сыр-сбор

Российская газетавчера в 12:21

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБКвчера в 05:45

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъвчера в 08:25

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ruвчера в 06:04

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАССвчера в 07:03

Неналоговые платежи возвысят до налогов

News.ruвчера в 10:45
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.
Обновлено в 05:37
Космос

Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Наука

Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков

Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Экономика

Сбербанк пересмотрел условия продажи Denizbank

В предыдущем соглашении за акции турецкой «дочки» Сбербанк рассчитывал выручить 14,61 млрд лир ($3,18 на май 2018 г.). Кроме того, ранее сделка предусматривала, что Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, а прибыль, которую получит турецкая «дочка» с момента locked box (1 ноября 2017 г.) до закрытия сделки, получит Emirates NBD.
Обновлено в 05:45
Общество

Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора

Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Пассажир аэропорта «привез» в Омск экзотический вирус

Сегодня, третьего апреля, управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало отчет об осуществлении санитарно-карантинного контроля в аэропорту нашего города за 1 квартал текущего года.
Обновлено в 07:16
Политика

Названы возможные преемники Зюганова на посту лидера КПРФ

Обновлено в 01:32
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию

Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП во Владимирской области

Обновлено в 08:30
Происшествия

Ахмед Барахоев арестован на 10 суток

Барахоев арестован на 10 суток, сообщил источник "Кавказского узла" в Ингушетии.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 09:38
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Экономика

Завод Mercedes стал первым специальным инвестпроектом в Подмосковье

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж

Юлианна Караулова уже больше шести лет встречается с продюсером Андреем Черным.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля

В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
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