Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Service09:40
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
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Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
Обновлено вчера в 22:33
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Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram
Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.
Обновлено в 05:37
Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Наука
Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков
Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Экономика
Сбербанк пересмотрел условия продажи Denizbank
В предыдущем соглашении за акции турецкой «дочки» Сбербанк рассчитывал выручить 14,61 млрд лир ($3,18 на май 2018 г.). Кроме того, ранее сделка предусматривала, что Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, а прибыль, которую получит турецкая «дочка» с момента locked box (1 ноября 2017 г.) до закрытия сделки, получит Emirates NBD.
Обновлено в 05:45
Общество
Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора
Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Пассажир аэропорта «привез» в Омск экзотический вирус
Сегодня, третьего апреля, управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало отчет об осуществлении санитарно-карантинного контроля в аэропорту нашего города за 1 квартал текущего года.
Обновлено в 07:16
Политика
Названы возможные преемники Зюганова на посту лидера КПРФ
Обновлено в 01:32
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Происшествия
Ахмед Барахоев арестован на 10 суток
Барахоев арестован на 10 суток, сообщил источник "Кавказского узла" в Ингушетии.
Обновлено в 06:49
Происшествия
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 09:38
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж
Юлианна Караулова уже больше шести лет встречается с продюсером Андреем Черным.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20