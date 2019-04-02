Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ruвчера в 06:04

Неналоговые платежи возвысят до налогов

News.ruвчера в 10:45

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъвчера в 08:25

Сыр-сбор

Российская газетавчера в 12:21

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАССвчера в 07:03

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБКвчера в 05:45

Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Serviceвчера в 05:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Обновлено в 03:16
Общество

Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать

Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Политика

В России разрешат охотиться с луком и стрелами

Обновлено вчера в 12:42
Экономика

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Общество

В Московском зоопарке проснулись медведи

Обновлено в 02:16
Экономика

Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах

Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой

Обновлено вчера в 10:22
Автоспорт

Фернандо Алонсо: «Мика Шумахера ждет замечательное будущее»

Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Назван срок поставки в Китай второго полка С-400

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Спорт

Роднина призвала повысить зарплаты тренерам

По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия

СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

Обновлено в 04:00
Гаджеты

Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит

Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию

В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Футбол

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 30-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:4). 31-летний аргентинец отличился на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа

Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 21:40
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»

Обновлено вчера в 11:26
Общество

Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей

Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

«Вернулась домой без лифчика. Понятия не имею где он»: Алёна Водонаева устроила отвязные танцы в баре

Прошлой ночью Алёна Водонаева зажигала в баре. Она смело виляла попой, пытаясь танцевать тверк.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Елена Корикова «родила» спустя два дня после объявления о беременности

Обновлено в 04:33
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное