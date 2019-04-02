Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Serviceвчера в 05:46
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В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию
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Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
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Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Ла Лиге
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Обновлено вчера в 17:37
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Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа
Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
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Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
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