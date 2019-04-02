Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Serviceвчера в 05:46
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Бывший главный тренер "Зенита", "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург", информирует источник.
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Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
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Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество
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В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено 01 апреля в 07:44
Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
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Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимума
В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 07:26
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ
Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Политика
В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу
Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
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Обновлено вчера в 20:04
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Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, продемонтрировала любопытный эксперимент с электромобилем Tesla Model S. Достаточно трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы дезориентировать автопилот – автомобиль начинает метаться по дороге и может даже выехать на встречную полосу.
Обновлено вчера в 14:00