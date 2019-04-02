Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Serviceвчера в 05:46

Неналоговые платежи возвысят до налогов

News.ruвчера в 10:45

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъвчера в 08:25

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ruвчера в 06:04

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАССвчера в 07:03

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБКвчера в 05:45

Сыр-сбор

Российская газетавчера в 12:21
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Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

Названы самые безопасные регионы России

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51
Политика

На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

ФСБ возбудила дело против мэра Евпатории

Федеральная служба госбезопасности (ФСБ) возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Футбол

Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Бывший главный тренер "Зенита", "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург", информирует источник.
Обновлено вчера в 22:33
Технологии

Сотовые операторы начали переход на отечественную связь

Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на отечественную сотовую связь.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено вчера в 10:54
Футбол

Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 01:27
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено 01 апреля в 07:44
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимума

В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 07:26
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу

Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита

ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ

Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено вчера в 16:06
Политика

В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу

Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Политика

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, продемонтрировала любопытный эксперимент с электромобилем Tesla Model S. Достаточно трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы дезориентировать автопилот – автомобиль начинает метаться по дороге и может даже выехать на встречную полосу.
Обновлено вчера в 14:00
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