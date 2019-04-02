Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»
Обновлено в 09:47
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ
Обновлено в 14:23
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать».
Обновлено в 14:09
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Фулхэм» вылетел из премьер-лиги
После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги.
Обновлено в 17:01
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Футбол
Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»
«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.
Обновлено в 16:52
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено в 14:58
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено в 12:05