Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами
Rambler News Serviceвчера в 05:46
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Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта
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Армия и оружие
Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным
В администрации Соединенных Штатов Америки пояснили, что первые тестовые запуски противоспутниковой ракеты прошли 12 февраля.
Обновлено в 07:39
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Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
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РФС отклонил требование «Динамо» о санкциях к Ташаеву
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