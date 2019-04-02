Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогамиРБК вчера в 05:45

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
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Сыр-сбор

Российская газетавчера в 12:21

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

РБКвчера в 05:45

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъвчера в 08:25

Минфин назвал условия появления новых налогов

URA.Ruвчера в 06:04

Силуанов 3 апреля обсудит с бизнесом включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс

ТАССвчера в 07:03

Неналоговые платежи возвысят до налогов

News.ruвчера в 10:45

Шохин заявил об интерпретации экономических преступлений правоохранительными органами

Rambler News Serviceвчера в 05:46
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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Турция предпочтет «Пэтриот» российским С-400, уверены в Пентагоне

Обновлено вчера в 12:08
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Обновлено вчера в 07:15
Политика

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В Кремле не располагают информацией о якобы имевшейся информации насчет выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:13
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
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Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

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Обновлено в 04:37
Армия и оружие

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Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.
Обновлено в 06:26
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Обновлено вчера в 17:26
Политика

Украинский КС одобрил переименование Днепропетровской области

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Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл появился общий аккаунт в Instagram

Перед свадьбой с принцем Гарри актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от социальных сетей.
Обновлено в 06:54
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Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

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Обновлено в 07:22
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Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

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Обновлено в 05:49
Происшествия

Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше

Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
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Авто

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В мире современных технологий, где автостроителей можно назвать одними из основных двигателей прогресса, всевозможные кнопки в салоне постепенно уходят в небытие: их все больше стараются заменить сенсорными экранами, давно переставшими считаться признаком премиального авто.
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Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

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Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
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