Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году

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