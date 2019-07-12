Экономика

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из РоссииГазета.Ru 06:01

Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации. Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
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