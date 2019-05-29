Энергетика

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистраLenta.ru 11:55

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
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В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс01:13

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Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках

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В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

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Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости06:09

«Транснефть» не будет просить кабмин снизить дивиденды из-за инцидента с «Дружбой»

Говорит Москва09:00

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАСС05:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 12:05
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике

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Экономика

Биржи США снижаются на фоне эскалации торговой напряженности с КНР

Ранее в среду китайские СМИ сообщили, что КНР готова использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США.
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Энергетика

Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии

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Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 19:05
Политика

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Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
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Политика

Посла Испании в России вызвали в МИД

В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
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Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
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Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

Украинская певица Оля Полякова анонсировала создание женской партии

Украинская певица Оля Полякова объявила о намерении создать еще одну политическую партию на Украине, но сообщила, что не собирается принимать участие в предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия

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В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
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Для военнослужащих в Чечне в течение года построят 24 дома

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Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

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Спорт

Француз Петерс победил на 17-м этапе «Джиро д’Италия»

Французский велогонщик Нанс Петерс из AG2R la Mondiale стал победителем 17-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 181 километр.
Обновлено в 11:33
Экономика

Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
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Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

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Мировые продажи смартфонов упали на 2,7% по итогам 1 квартала

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Самый большой YouTube канал, T-Series, смог достичь новой вехи в истории YouTube и первым пересёк черту в 100 миллионов подписчиков, — говорится в сообщении канала в Twitter.
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Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной

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