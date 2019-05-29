Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»РИА Новости 09:17

с чего всё началось

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.

Музыка Замглавы Минобороны: ансамбли ВС используют современный репертуар для контакта с молодежью Замминистра отметил, что большое число молодых людей и среди гражданских лиц, приходящих на выступления ансамблей ВС РФ, и среди военных, для которых артисты выступают в том числе во время командировок и учений.

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Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

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Политика Эксперт прокомментировал отставку Мюллера Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.

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