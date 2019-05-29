Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»РИА Новости 09:17

с чего всё началось

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.

Футбол «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Гаджеты Apple получила патент на складной экран Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Происшествия В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.

Музыка Мацуев поставит концерт для фестиваля «Красная площадь» Денис Мацуев поставит концерт к открытию книжного фестиваля «Красная площадь» 1 июня.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Театры Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.

Общество Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.

Театры Курчатовский Дом ученых отметил 70-летие Постановку посетил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Здоровье Диетолог раскритиковала новый метод борьбы с «пивным животом» Эксперт объяснила, что физические упражнение не помогут быстро избавиться от жировых отложений на животе.

Общество Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.