Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»РИА Новости 09:17

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.
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Государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил
 первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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