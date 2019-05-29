Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»РИА Новости 09:17
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.
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Государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.BFM.ru05:30
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