Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновТАСС 11:05

Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

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