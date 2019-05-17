Экономика

Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновТАСС 11:05

Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.
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В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазинов

Известия11:29

Власти РФ предложили отменить НДС для отечественных онлайн-магазинов

БИЗНЕС Online17 мая в 03:00

В Минфине не поддержат отмену НДС для онлайн-ретейлеров

RT на русском10:28

Поддерживать не будем: Минфин отказался от идеи отменить НДС для интернет-магазинов

РЕН ТВ10:25

ФАС объяснила предложение отменить НДС для онлайн-магазинов

РБК17 мая в 14:33

Минпромторг поддержал идею об отмене НДС для российских онлайн-ритейлеров

Rambler News Service17 мая в 08:24

Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

ТАСС11:05
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Происшествия

Начальника отдела полиции в Чехове задержали за мошенничество

Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale

В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Баскетбол

Клайберн продлил контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продлил контракт с клубом на следующий сезон, сообщает Sportando.
Обновлено в 13:24
Политика

Более 100 журналистов «Коммерсанта» осудили увольнение коллег

Более 100 журналистов "Коммерсанта" осудили увольнение коллег Более 100 сотрудников "Коммерсанта" подписались под обращением корреспондента Александра Черных, который осудил увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Обновлено в 14:03
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Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

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Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

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Хоккей

Великобритания сохранила место в элите ЧМ

Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

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Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
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Кино

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Робо» про дроида-Безрукова

На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо".
Обновлено в 11:50
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
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Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Спорт

Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
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Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

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Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России

Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Футбол

«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова

Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
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Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
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Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

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Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

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Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
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