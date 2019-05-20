Экономика
Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновТАСС 11:05
Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.
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Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Okko покажет на смарт-ТВ Samsung голливудские фильмы в 4К HDR
Владельцы смарт-ТВ Samsung получили доступ к самой большой в России коллекции голливудских фильмов в в 4К HDR на три месяца раньше владельцев других платформ Smart TV, в сообщении Samsung.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района.
Обновлено в 09:18
Политика
Суд в Армении приостановил производство по делу Кочаряна
Суд в Армении приостановил производство по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов политика Элен Аракелян.
Обновлено в 11:16
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Религия
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Музыка
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье
Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы
Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено вчера в 22:08
Космос
Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере
Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Политика
Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии
Находившийся в международном розыске с 9 мая лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии.
Обновлено в 11:23
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 18:39
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Жительница Кракова родила шестерых близнецов, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.
Обновлено в 10:31
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Экономика
Выручка Xiaomi в I квартале подскочила на 27%
Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
Обновлено в 08:45