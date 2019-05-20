Экономика

Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновТАСС 11:05

Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.
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Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

ТАСС11:05

В Минфине не поддержат отмену НДС для онлайн-ретейлеров

RT на русском10:28

Минфин РФ не поддержит отмену НДС для онлайн-ритейлеров, если это предложат

ПРАЙМ10:14

Поддерживать не будем: Минфин отказался от идеи отменить НДС для интернет-магазинов

РЕН ТВ10:25
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Владельцы смарт-ТВ Samsung получили доступ к самой большой в России коллекции голливудских фильмов в в 4К HDR на три месяца раньше владельцев других платформ Smart TV, в сообщении Samsung.
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Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
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От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

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Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
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Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
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Скончался певец Нильда Фернандес

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Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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В Польше впервые родились шестеро близнецов

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На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
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Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
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