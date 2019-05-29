Экономика

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонамиВедомости вчера в 22:25

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.
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Минфин заблокировал попытку ОАО РЖД заплатить бюджету натурой

В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров ОАО РЖД Максима Акимова заседание не комментируют. В ОАО РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет.
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

Совет директоров Российских железных дорог не смог в срок принять решение о выплате дивидендов

Эхо Москвы02:30

Минфин отказался грузить дивиденды вагонами

News-24.ru02:05

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

Ведомостивчера в 22:25

Минфин не дал РЖД выплатить дивиденды имуществом

Реальное время01:43

СМИ: Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД в форме имущества

ПРАЙМ01:34

«Ъ»: совет директоров РЖД не смог в срок вынести рекомендацию по дивидендам

ТАСС01:51

Минфин заблокировал попытку ОАО РЖД заплатить бюджету натурой

Коммерсантъвчера в 17:58
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Футбол

Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева

Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе

Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Технологии

Sony представила IoT-модуль для передачи данных на 100 км

Сеть предназначена для связи IoT-устройств, сообщается на официальном сайте компании. Модуль будет полезен в автомобильной индустрии.
Обновлено в 04:30
Космос

«Хаябуса-2» сфотографировала рукотворный кратер на астероиде Рюгу крупным планом

Станция «Хаябуса-2» в ходе неудачной операции снижения в середине мая смогла сфотографировать крупным планом искусственный ударный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева родила третьего ребенка

Напомним, что у Цветаевой есть 13-летний сын Кузьма от гражданского мужа, режиссера Олега Гончарова, и шестилетняя дочка Эстер, ее отцом является Надав Ольган — нынешний супруг Насти.
Обновлено в 03:52
Футбол

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Обновлено в 03:42
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Театры

Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество

Росстат: в России не хватает 60 тысяч врачей

По данным Фонда «Здоровья», на конец 2016 года в России не хватало 10 тысяч врачей, в том числе 2,3 тысяч онкологов, 3,5 тысяч хирургов и 3,6 тысячи офтальмологов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Кино

Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле

Обновлено в 03:34
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика

Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном

Обновлено в 04:53
Общество

Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:30
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
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