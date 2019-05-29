Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонамиВедомости вчера в 22:25
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.
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с чего всё началось
В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров ОАО РЖД Максима Акимова заседание не комментируют. В ОАО РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет.Коммерсантъвчера в 17:58
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Футбол
Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины
Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева
Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Технологии
Sony представила IoT-модуль для передачи данных на 100 км
Сеть предназначена для связи IoT-устройств, сообщается на официальном сайте компании. Модуль будет полезен в автомобильной индустрии.
Обновлено в 04:30
Космос
«Хаябуса-2» сфотографировала рукотворный кратер на астероиде Рюгу крупным планом
Станция «Хаябуса-2» в ходе неудачной операции снижения в середине мая смогла сфотографировать крупным планом искусственный ударный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева родила третьего ребенка
Напомним, что у Цветаевой есть 13-летний сын Кузьма от гражданского мужа, режиссера Олега Гончарова, и шестилетняя дочка Эстер, ее отцом является Надав Ольган — нынешний супруг Насти.
Обновлено в 03:52
Футбол
Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Обновлено в 03:42
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Театры
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество
Росстат: в России не хватает 60 тысяч врачей
По данным Фонда «Здоровья», на конец 2016 года в России не хватало 10 тысяч врачей, в том числе 2,3 тысяч онкологов, 3,5 тысяч хирургов и 3,6 тысячи офтальмологов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Кино
Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле
Обновлено в 03:34
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном
Обновлено в 04:53
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список
Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50