Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонамиВедомости вчера в 22:25

В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров ОАО РЖД Максима Акимова заседание не комментируют. В ОАО РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет.

с чего всё началось

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.

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