Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕРБК 11:09
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом сообщил замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.Интерфакс09:03
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