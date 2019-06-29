Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕРБК 11:09

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.

с чего всё началось

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом сообщил замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

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