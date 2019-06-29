Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕРБК 11:09

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом сообщил замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.
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В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.
Интерфакс09:03

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В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

RT на русском10:28

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

РБК11:09

Россия пока не намерена возвращать долги Совету Европы

Эхо Москвы12:00

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

РИА Новости11:30

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

ТАСС09:17

Сумма и сроки выплат задолженности России ПАСЕ еще не установлены

Коммерсантъ09:14

В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы

Интерфакс09:03
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

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«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – заявил Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.
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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
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Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
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Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

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Обновлено в 17:31
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Meow Motors, кошачьи аркадные гонки от российской студии, выйдут 2 августа на Xbox One

Точнее, ролик посвящён предстоящему 2 августа выходу проекта на Xbox One. Ранее кошачьи покатушки уже вышли в версиях для PS4 и ПК.
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Интернет

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Обновлено вчера в 07:02
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Общество

Москвичи раскрыли предпочтения при выборе кошек и собак

Москвичи предпочитают чаще заводить собак. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, передает РИА "Новости".
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Футбол

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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Политика

Крымчане потребовали в ООН вернуть права русским в Восточной Европе

Обновлено в 12:29
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Обновлено в 16:15
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Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
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Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
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Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в Осаке

На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.
Обновлено в 14:12
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

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Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
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Транспорт

Широтная магистраль скоростного движения: о подробностях масштабного проекта

По предварительному проекту, дебютный участок протянется от ЗСД к Витебскому проспекту.
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Музыка

Мариинский театр выступит в Баден-Бадене

С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
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Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
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