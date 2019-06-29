Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕРБК 11:09
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом сообщил замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.Интерфакс09:03
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Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Технологии
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Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
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Обновлено вчера в 07:02
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Обновлено в 18:02
Общество
Москвичи раскрыли предпочтения при выборе кошек и собак
Москвичи предпочитают чаще заводить собак. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:24
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье
Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
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Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Обновлено в 16:15
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В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
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Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
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Широтная магистраль скоростного движения: о подробностях масштабного проекта
По предварительному проекту, дебютный участок протянется от ЗСД к Витебскому проспекту.
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Музыка
Мариинский театр выступит в Баден-Бадене
С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
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Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
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