Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииРИА Новости 03:22
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. "Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал замминистра.
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Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
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США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
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Технологии
Основатель Huawei хочет бороться с Google за студентов из Новосибирска
Жэнь Чжэнфэй заявил, что последние шесть лет новосибирских студентов, которые побеждали на Международной олимпиаде по информатике, перехватывали в Google, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше стандартных.
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Экономика
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Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.
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Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова предоставила компромат на мужа
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Авто
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Более чем на 30% выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%), а также на Камчатке (+32,5%).
Обновлено в 03:14
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС
Президент России Владимир Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза кратко пообщался с президентами Белоруссии и Казахстана - Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:09
Наука
Создан идеальный реактор для производства водорода
Позволяя воде и окиси углерода вступать в реакцию для производства водорода и двуокиси углерода, система предотвращает попадание углерода в поток водорода.
Обновлено в 02:52
Политика
Песков рассказал о сроках поставки С-400 Турции
Обновлено в 03:48
Происшествия
Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена
В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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Интернет
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В США, Великобритании, Китае, Турции, Испании, Франции, Германии и Индии скоро станет доступно приложение и облачный сервис "Диск-О" — разработка российской Mail.Ru Group.
Обновлено в 01:51
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Футбол
Как английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы в Баку
Английские "Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку на 70-тысячном стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 04:01
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Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
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Наука
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Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году
Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
Обновлено в 03:11
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
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