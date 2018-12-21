Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов ПромсвязьбанкуВедомости07:34
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ведомости07:34
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Финансы
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Финансы
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Финансы
Будущий год готовит множество испытаний для рубля
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Обновлено в 08:48
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
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Обновлено вчера в 07:44
Финансы
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Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
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Финансы
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Обновлено в 09:20