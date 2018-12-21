Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.

Финансы Финансы Биржи США завершили неделю с худшим за 10 лет результатом Предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за 10 лет: промышленный индекс Dow и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, а индекс широкого рынка S&P – с 2011 года.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Финансы Финансы Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.

Финансы Финансы Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы Рубль посыпался после пресс-конференции Путина Хотя Минфин США объявил о снятии санкций с «Русала», существует высокая вероятность того, что эту инициативу заблокирует конгресс.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы «Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.