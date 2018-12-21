Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Ведомости
07:34

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ведомости07:34

Подробнее о событии

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

Вести.Финанс08:36

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Ведомости07:34

В Минфине назвали дату передачи кредитов ОПК Промсвязьбанку

Экономика сегодня07:09

Банки РФ должны до мая передать первый транш кредитов ОПК в Промсвязьбанк

ПРАЙМ06:22

Банки РФ передадут контракты по ОПК до конца февраля

iReactor06:16

Минфин назвал срок передачи Промсвязьбанку кредитов по гособоронзаказу

Rambler News Service06:15

Банки передадут Промсвязьбанку кредиты по гособоронзаказу до мая 2019 года

ТАСС06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Финансы

Украина получила новый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Финансы

Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Финансы

Рубль укрепляется на фоне коррекции нефти

Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 68,2 рубля, курс евро понизился на 23 копейки, до 78,1 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Обновлено в 02:17
Финансы

ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам

Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.
Обновлено в 08:17
Финансы

Евразийский экономический союз может получить свою цифровую валюту

Уже к 2020-2021 годам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться единая цифровая валюта.
Обновлено в 08:35
Финансы

Распродажи на рынке США могут продолжиться

После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.
Обновлено в 09:05
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено в 03:06
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено в 05:10
Финансы

Падение доллара может сдержать статистика

Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы

BMO: евро с началом нового года обновит минимумы

В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы

В декабре индекс потребдоверия в США вырос вопреки прогнозам

В декабре индекс потребительского доверия в США вырос до 98,3 пункта с ноябрьского уровня в 97,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Обновлено в 10:32
Финансы

ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля

Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы

Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов

Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы

Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала

Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:41
Главное