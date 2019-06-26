Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания ПутинаРБК вчера в 17:00

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
РБКвчера в 17:00

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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Транспорт

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Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Технологии

Выпускникам на ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

Выпускникам 9-х и 11-х классов в будущем разрешат пользоваться на выпускных экзаменах интернетом.
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Музыка

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Происшествия

Адвокат Александра Кокорина рассказала о состоянии его здоровья

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своих Instagram Stories рассказала о состоянии здоровья нападающего "Зенита".
Обновлено вчера в 13:45
Авто

Chevrolet Camaro станет историей

В новом отчете Muscle Cars and Trucks утверждается, что прекращение производства вполне может произойти, так как проект Camaro следующего поколения приостановлен без видимого будущего после 2023 года.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

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Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Обновлено в 01:07
Происшествия

Кровля склада горит в Подмосковье

Обновлено в 05:26
Общество

Верховный Суд РФ отменил «антимусорный» референдум в Поморье

Процесс занял примерно полтора часа, в итоге решение Архангельского областного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение туда же.
Обновлено вчера в 09:50
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Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Хоккей

Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
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Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента.
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Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
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