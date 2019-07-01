Финансы
Минфин назвал долги россиян критическимиГазета.Ru вчера в 11:25
Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать". Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.
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Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс вчера в 09:04
с чего всё началось
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.ТАССвчера в 08:20
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В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень
Rambler News Serviceвчера в 08:06
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Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
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Домохозяйства сами вырастили ВВП
Хотя по данным статистиков капитальные инвестиции в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%, валовое накопление основного капитала в первом квартале упало на 2,6%, а его вклад в изменение ВВП составил минус 0,5 п. п. (с учетом изменения запасов в минус 0,1 п. п.).
Обновлено вчера в 17:55
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Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан»
Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан».
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
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Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
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Песков предостерег российских артистов от гастролей в Грузии
Гастролирующим в Грузии российским артистам стоит задуматься о собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Общество
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
Обновлено в 01:46
Происшествия
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Происшествия
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Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке
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Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»
Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
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Финансы
В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
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Здоровье
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Авто
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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
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Обновлено вчера в 21:47
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Porsche отзовет в России более 2 тысяч автомобилей Panamera
Российский дилер «Порше Руссланд» отзовет в России более 2 тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, об этом сообщил Росстандарт.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
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Обновлено вчера в 20:47
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
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