Финансы

Минфин назвал долги россиян критическимиГазета.Ru 11:25

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать". Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.
Читать в источнике
Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАСС08:20

Подробнее о событии

Минфин назвал долги россиян критическими

Газета.Ru11:25

Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком

Ведомости11:05

В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень

Rambler News Service08:06

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

News.ru08:33

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

ТАСС08:20

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Интерфакс08:17

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

РБК09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Здоровье

В Ленобласти медицинские карты переводят в электронный формат

С помощью цифровизации удастся сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Футбол

Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта

Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.
Обновлено в 07:41
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.
Обновлено в 08:01
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Обновлено в 09:31
Кино

Netflix представил первые фотографии, постеры и логотип «Ведьмака»

Обновлено в 10:19
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

Обновлено в 09:23
Политика

«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе

Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Авто

Россиянам снова стала доступна госпрограмма на первый автомобиль

Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции

Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Технологии

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Кино

Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

"В квартиру приехали сотрудники поисково-спасательной службы, где была обнаружена похожая на питона змея длиной около 60 см. Змею поймали", - сказал представитель ведомства.
Обновлено в 14:43
Музыка

Организаторы «Нашествия» рассказали о программе предстоящего фестиваля

Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова рассказала ИА НСН, что ждет гостей на предстоящем музыкальном фестивале «Нашествие-2019».
Обновлено в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное