Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать". Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.

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