Финансы

Минфин назвал долги россиян критическимиГазета.Ru 11:25

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать". Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.
Читать в источнике
Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАСС08:20

Подробнее о событии

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

News.ru08:33

Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком

Ведомости11:05

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

РБК09:06

Минфин назвал долги россиян критическими

Газета.Ru11:25

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

ТАСС08:20

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Интерфакс08:17

В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень

Rambler News Service08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Транспорт

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Футбол

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 12:20
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.
Обновлено в 11:51
Кино

Netflix опубликовал первые кадры «Ведьмака»

Netflix представил первые промо-материалы телевизионной адаптации серии книг «Ведьмак» с английским актером Генри Кавиллом в главной роли, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:03
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Общество

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Авто

BMW планирует расширить линейку «заряженных» M-модификаций

Подразделение BMW M Performance Car планирует расширить свой модельный ряд, добавив больше автомобилей с пакетом M Performance и полноценных M-модификаций.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество

Посещение Венеции станет платным

Обновлено в 12:24
Происшествия

Судимая за убийство мошенница оставляла жителей Хабаровска без ногтей

В Следственном управлении отметили, что ранее подозреваемая уже отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Энергетика

Комитет ОПЕК+ поддержал продление соглашения на девять месяцев

Страны-участники мониторингового комитета ОПЕК+ на состоявшемся сегодня заседании поддержали предложение о продлении договоренностей о сокращении нефтедобычи на девять месяцев с июля.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе

Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 04:25
Экономика

Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером

28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное