Экономика
Минфин нашел новый способ поддержки самозанятых россиянURA.Ru вчера в 21:51
Распространение аналогичных льгот на самозанятых, как считают в Минфине, создаст для них благоприятные условия в рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. По данным Минэкономики, в качестве самозанятых зарегистрированы больше 120 тысяч россиян.
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Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты
Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие
Обновлено вчера в 10:27
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Сотрудничество с МВФ назвали «могилой» Зеленского на Украине
Ранее сообщалось, что в числе кандидатов также фигурирует и представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Обновлено в 00:03
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Футбол
Новичок «Ювентуса» де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба
Новичок туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
«Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство
В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено вчера в 02:17
Футбол
Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
Фото дня: работающий Google Pixel 4
Ресурс Slashleaks опубликовал живое фото, на котором запечатлен смартфон Google Pixel 4 во включенном состоянии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье
Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты
Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено вчера в 14:46