Экономика

Минфин нашел новый способ поддержки самозанятых россиянURA.Ru вчера в 21:51

Распространение аналогичных льгот на самозанятых, как считают в Минфине, создаст для них благоприятные условия в рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. По данным Минэкономики, в качестве самозанятых зарегистрированы больше 120 тысяч россиян.
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Минфин нашел новый способ поддержки самозанятых россиян

URA.Ruвчера в 21:51

Самозанятых допустят до нужд госкомпаний

Коммерсантъвчера в 18:13

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Ведомостивчера в 17:29
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Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

Обновлено в 00:06
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты

Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие

Обновлено вчера в 10:27
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Сотрудничество с МВФ назвали «могилой» Зеленского на Украине

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов также фигурирует и представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Обновлено в 00:03
Музыка

Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках

После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Футбол

Новичок «Ювентуса» де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба

Новичок туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

«Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство

В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Камбоджа сделала Китаю тайное предложение

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Обновлено вчера в 02:17
Футбол

Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте

В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»

Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр

Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты

Фото дня: работающий Google Pixel 4

Ресурс Slashleaks опубликовал живое фото, на котором запечатлен смартфон Google Pixel 4 во включенном состоянии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье

Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты

Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено вчера в 14:46
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