Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru вчера в 04:59

Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.

Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублей

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