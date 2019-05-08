Финансы
Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru вчера в 04:59
Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.
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Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Нижнекамске на промзоне произошел пожар
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Xiaomi Momo снимает усталость глаз
Обновлено в 05:05
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Политика
Националисты с портретами воинов УПА перегородили путь Бессмертному полку в Харькове
Около двадцати молодых радикалов перегородили дорогу шествию Бессмертного полка в Харькове, на которое пришли весьма известные люди – глава города Геннадий Кернес и один из лидеров «Оппозиционной платформы» олигарх Вадим Рабинович.
Обновлено в 05:58
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессметный полк".
Обновлено в 06:06
Политика
Порошенко оскорбил участников «Бессмертного полка»
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
На сирийской авиабазе Хмеймим прошел военный парад в честь Дня Победы
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь Дня Победы.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Политика
Лукашенко в поздравлении на 9 мая напомнил о срыве ДРСМД
Обновлено в 05:30
Авто
Производитель «автоматов» для Aurus сделал коробку для электрического грузовика
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс
В Омске загорелось здание на территории завода пластмасс.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек
Под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.
Обновлено в 03:23
Политика
Россия готова оберегать Родину, заявил Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выполнит наставление воинов Великой Отечественной войны и приложит все усилия, чтобы сберечь Родину.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Политика
Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48