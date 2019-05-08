Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru вчера в 04:59

Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.

Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублей

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Футбол В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.

Политика Стало известно, за кого воевал дед Зеленского во время ВОВ Дед Владимира Зеленского, избранного президента Украины, Семен Иванович во время Великой Отечественной войны воевал на стороне Советского Союза и был за это награжден.

Авто Новый Ford Bronco замечен на тестах Американская компания еще не готова представить серийную версию возрожденного Bronco, но фотошпионы не зевают.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Происшествия Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации.

Политика Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Политика С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Общество Москву накрыло сильнейшим ливнем, шквалистый ветер роняет деревья «Бессмертный полк» в Москве попал под ливень – в столице пришла настоящая непогода со шквалистым ветром.

Общество Завтра в Петербург придёт гроза По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.

Авто Появились первые изображения универсала Toyota Camry Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.

Политика Экс-аналитика разведки США обвиняют в утечке секретных данных Как говорится в пресс-релизе Минюста США, Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получил и направил в СМИ секретную информацию.

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и выиграл серию Московский ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинала Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 80:72.