Финансы

Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru вчера в 04:59

Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.
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Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Российская газетавчера в 05:01

Минфин потратит сверхдоходы от нефти на закупку валюты

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Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

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Минфин увеличит объем закупки валюты

Газета.Ru06:19

Рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить покупки валюты в мае

Финмаркетвчера в 05:18

Минфин РФ увеличит плановый объем покупок валюты в мае до 300,5 млрд р

Financial Oneвчера в 05:22
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
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Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации.
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Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве

Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
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На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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