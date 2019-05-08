Финансы
Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru вчера в 04:59
Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.
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Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
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Боевики выпустили 36 снарядов по авиабазе Хмеймим
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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
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В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
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Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
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Обновлено в 02:17
Кино
Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»
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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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США ввели очередные санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
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Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27
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Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
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"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Игры
Анонсирована игра по мотивам «Джона Уика»
Приятный сюрприз для всех фанатов зубодробительных боевиков с Киану Ривзом: по мотивам «Джона Уика» выйдет видеоигра, и она уже обзавелась дебютный трейлером.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асо
Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
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Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине
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Политика
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
Приятные традиции и не очень Москва впервые пригласила глав государств на парад почти 25 лет назад — на 50-летие Победы.
Обновлено вчера в 17:02
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Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:26
Космос
Инопланетяне дерзко атакуют Европу: сорван запуск АЭС
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено вчера в 04:24