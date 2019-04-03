Минфин направит на покупку валюты более 250 млрд рублейNews.ru 05:02

Минфин России направит на покупку иностранной валюты 255,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 5 апреля по 13 мая, а ежедневный объём покупки составит 11,6 млрд рублей.

Минфин направит на покупку валюты более 250 млрд рублей

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Здоровье Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Наука Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Политика Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре Напомним, по итогам первого тура выборов на Украине, прошедшего в минувшее воскресенье, лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов избирателей.

Авто В России запатентовали вьетнамские автомобили Vinfast В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.

Экономика Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.

Армия и оружие Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе» Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Здоровье Медики поняли, как бороться с бессонницей Оказалось, никакие препараты не смогут заменить сон, а вот специальный режим помогает не только хорошо спать, но еще и высыпаться.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Политика МИД ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Авто Путин расписался на Mercedes российской сборки Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.

Армия и оружие Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Происшествия Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.

Происшествия Как многодетная мать терроризировала Омск Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.